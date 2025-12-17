Kostenloses Webinar - Dem Händler in die Karten geschaut - der Blick hinter die Kulissen von HSBC-Zertifikate



Am heutigen Mittwoch (17.12.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Dem Händler in die Karten geschaut - der Blick hinter die Kulissen von HSBC-Zertifikate" ein. Unser Produktexperte Julius Weiss freut sich auf Ihre Fragen.



Wir laden Sie herzlich zu unserem Webinar "Dem Händler in die Karten geschaut - der Blick hinter die Kulissen von HSBC-Zertifikate" ein. Der Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen wirkt für viele Privatanleger oft wie eine "Blackbox". Was passiert im Hintergrund, wenn eine Order platziert wird? Wie sichert eine Großbank ihre Risiken ab? In diesem exklusiven Einblick möchten wir Transparenz schaffen und Ihnen das genaue Vorgehen eines Händlers bei der HSBC zeigen.



Ganz in diesem Sinne präsentiert Ihnen Julius Weiß die zentralen Aspekte, die Sie über das Market-Making und Hedging wissen müssen. Wer schon immer tiefer in die Welt der Derivate eintauchen möchte, findet hier die perfekte Gelegenheit. Wie immer haben Sie außerdem die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 17. Dezember um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



