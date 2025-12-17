Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA09237D1078 Blackhawk Growth Corp. 17.12.2025 CA09237D2068 Blackhawk Growth Corp. 18.12.2025 Tausch 10:1
CA21948L1040 Cornish Metals Inc. 17.12.2025 GB00BSLNG492 Cornish Metals PLC 18.12.2025 Tausch 10:1
KYG4289N2050 Paranovus Entertainment Technology Ltd. 17.12.2025 KYG4289N1227 Paranovus Entertainment Technology Ltd. 18.12.2025 Tausch 100:1
US0450551009 Ashtead Group PLC ADR 17.12.2025 US0450552098 Ashtead Group PLC ADR 18.12.2025 Tausch 1:1
CA57808L1076 Mayfair Gold Corp. 17.12.2025 CA57808L3056 Mayfair Gold Corp. 18.12.2025 Tausch 2:1
© 2025 Xetra Newsboard