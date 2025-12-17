The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2025
ISIN Name
CA09237D1078 BLACKHAWK GROWTH CORP.
CA21948L1040 CORNISH METALS INC.
CA5777561096 MAWSON FINLAND LTD
CA57808L1076 MYFAIR GOLD CORP.
GB00BNDRMJ14 ALPHAWAVE IP GROUP LS-,01
GRS014003032 PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
IT0005434615 ALMAWAVE SPA
KYG4289N2050 PARANOVUS ENT.TECH.DL-,01
US0450551009 ASHTEAD UNSP.ADR/4 LS-,10
