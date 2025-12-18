The following instruments on XETRA do have their first trading 18.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.12.2025
Aktien
1 AU0000411837 Mammoth Minerals Ltd.
2 AU0000158560 Pantera Minerals Ltd.
3 US7710491033 Roblox Corp.
4 AU0000189276 Rubix Resources Ltd.
5 AU0000189300 Top End Energy Ltd.
6 AU000000VRX5 VRX Silica Ltd.
7 AU0000172041 WIN Metals Ltd.
8 GRS829003003 Eurobank S.A.
9 US0450552098 Ashtead Group PLC ADR
10 CA09237D2068 Blackhawk Growth Corp.
11 GB00BSLNG492 Cornish Metals PLC
12 CA57808L3056 Mayfair Gold Corp.
13 KYG4289N1227 Paranovus Entertainment Technology Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3223297253 Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.
2 FR0014014MS2 RCI Banque S.A.
3 DE000HEL0QM3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 DE000HEL0QK7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 DE000HEL0QJ9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
6 DE000HEL0QH3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 IE000Z8J5HD7 Amundi S&P 500 Climate Transition UCITS ETF
