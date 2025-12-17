Nach dem starken Rückgang der Rheinmetall-Aktie im November stabilisiert sie sich auf dem aktuellen Niveau. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell +3,1% und steht bei 1.545 €. Das Unternehmen plant, sich neu auszurichten. Was ist das Vorhaben und was bedeutet das für die Aktie? Konzernumbau bis 2030 vorgesehen Der Ukraine-Krieg und die Aufrüstung der europäischen NATO-Staaten stellen den Konzern vor völlig neue Anforderungen. Bis 2022 verlief das Rüstungsgeschäft ...

