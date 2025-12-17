Überraschung ist Michael (Höllerer) als neuer Vorstandschef der Raiffeisenbank International AG (RBI) keine. Für viele im Raiffeisenreich war er auch DER Wunschkandidat. Kürzlich hat er auch dafür gesorgt, dass sein neues Team ganz nach seinem Geschmack und mit seinen Vertrauten besetzt wird. Michael ist auf jeden Fall das genaue Gegenteil von Johann (Strobl), den er im Juli 2026 bewerben wird. So wie ich gehört habe, ist Michael schon jetzt voller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...