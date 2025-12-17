Der Suzuki e Vitara ist in Deutschland ab sofort zu Preisen ab 29.990 Euro bestellbar. Dieser Basispreis gilt für Ausstattungslinie "Club" mit 49-kWh-Batterie. Der größere 61-kWh-Akku kostet 6.500 Euro mehr. Der Bestellstart ist also noch im Jahr 2025 erfolgt, ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge aber erst Anfang des kommenden Jahres, wie Suzuki Deutschland mitteilt. In den mit einem 61-kWh-Akku gekoppelten beiden anderen Ausstattungslinien "Comfort" ...

