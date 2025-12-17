© Foto: Unsplash

Der Star-Shortseller Jim Chanos warnt vor einer Schuldenfalle im KI-Sektor. Warum er ausgerechnet bei bestimmten Aktien auf fallende Kurse setzt.Der bekannte Shortseller Jim Chanos warnt vor einer gefährlichen Fehlsteuerung im KI-Boom und hat seine Wette gegen Rechenzentren nach eigenen Angaben sogar verdoppelt. In einem Podcast erklärte der Investor, dass sich die Fantasie vieler Anleger auf das falsche Segment konzentriere. "Die Magie und das Geld werden letztendlich von dem kommen, was die Chips produzieren, und nicht davon, wo sie sich befinden", sagte Chanos. Bereits 2022 baute er eine große Short-Position auf klassische Cloud-Rechenzentren auf und bezeichnete das Geschäft als …