Goldrakete 2025: Wie Heliostar diese Jahr über 360% hingelegt hat!

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat 2025 Geschichte geschrieben: Innerhalb weniger Monate schoss der Aktienkurs von gerade einmal 0,50 auf über 2,60 kanadische Dollar. Doch dieser Erfolg ist kein Zufallsprodukt. Laut dem Management ist es die Kombination aus gezielten Übernahmen, technischem Know-how und einem kompromisslosen Wachstumsfokus, die Heliostar von vielen anderen abhebt. Im exklusiven Interview erklärt Stephen Soock, wie das Unternehmen aus vermeintlich wertlosem Gestein eine hochmargige Einnahmequelle gemacht

Heliostar Metals hat 2025 Geschichte geschrieben: Innerhalb weniger Monate schoss der Aktienkurs von gerade einmal 0,50 auf über 2,60 kanadische Dollar. Doch dieser Erfolg ist kein Zufallsprodukt. Laut dem Management ist es die Kombination aus gezielten Übernahmen, technischem Know-how und einem kompromisslosen Wachstumsfokus, die Heliostar von vielen anderen abhebt. Im exklusiven Interview erklärt Stephen Soock, wie das Unternehmen aus vermeintlich wertlosem Gestein eine hochmargige Einnahmequelle gemacht hate und warum Heliostar aus seiner Sicht erst am Anfang steht.

Goldminen als Geld-Druckmaschinen

Für das Jahr 2025 zeichnet Stephen Soock das Bild zweier Minen, die sich nach seiner Darstellung von günstig übernommenen Projekten zu echten Geldmaschinen entwickelt hätten. In La Colorada setze Heliostar gezielt auf Material aus historischen Abraumhalden, das lange Zeit als wertlos gegolten habe. Heute enthalte dieses Gestein im Durchschnitt rund 2 Gramm Gold pro Tonne. Soock betont, dass genau hier der strategische Vorteil liege, da das aktuelle Goldpreisniveau diese liegen gelassenen Materialien in eine hochmargige Einnahmequelle verwandle. Was früher als Abfall gegolten habe, liefere nun kontinuierlichen operativen Cashflow.



Nach Aussage von Soock solle diese Phase bis Anfang 2026 andauern. Danach plane das Unternehmen den nächsten Wachstumsschritt mit dem Übergang in einen regulären Tagebau. Dort lägen die erwarteten Gehalte mit rund 7 Gramm Gold pro Tonne deutlich höher. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 könne dies nach Einschätzung des Managements Produktion und Cashflow nochmals spürbar beschleunigen.



Auch San Agustin nehme intern einen besonderen Stellenwert ein. Soock erklärt, dass diese Mine innerhalb des Unternehmens ebenfalls als "Money Printing Mine" bezeichnet werde. Der Grund liege im äußerst geringen Kapitaleinsatz bei gleichzeitig stabilem laufendem Cashflow. Zunächst habe Heliostar dort ausschließlich Gold aus bereits ausgelaugtem Material gewonnen und so mit minimalem Risiko Einnahmen erzielt. Mit der Genehmigung zur Erweiterung des Tagebaus habe das Unternehmen nun den nächsten Hebel aktiviert und den Abbau frischen Erzes aufgenommen. Für 2026 rechne das Management laut Soock mit einer Produktion von rund 35.000 bis 40.000 Unzen Gold aus San Agustin.