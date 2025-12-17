Am 16. November stellten wir im RuMaS Express-Service die Frage, ob die PVA TePla-Aktie (ISIN: DE0007461006) ihre Korrekturphase abgeschlossen habe. Im dazugehörigen Artikel wurde erläutert, dass der Kurs nach einem Rückgang von 35 Prozent an der 200-Tage-Linie angekommen war. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Erholung der Aktie wahrscheinlich ist, sofern diese Unterstützung hält. Tatsächlich hat die Unterstützung gehalten, und wie bei so vielen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.