Am 16. November stellten wir im RuMaS Express-Service die Frage, ob die PVA TePla-Aktie (ISIN: DE0007461006) ihre Korrekturphase abgeschlossen habe. Im dazugehörigen Artikel wurde erläutert, dass der Kurs nach einem Rückgang von 35 Prozent an der 200-Tage-Linie angekommen war. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Erholung der Aktie wahrscheinlich ist, sofern diese Unterstützung hält. Tatsächlich hat die Unterstützung gehalten, und wie bei so vielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS