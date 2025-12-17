Siemens hat die Konkurrenz aus China ausgestochen und erhält einen Großauftrag in Vietnam für Hochgeschwindigkeitszüge. Die Velaro Novo-Züge, die Siemens einsetzen will, sollen 30 Prozent weniger Energie verbrauchen.Siemens hat einen Großauftrag für seine Hochgeschwindigkeitszüge in Vietnam erhalten. Die Zugsparte Siemens Mobility soll in dem südostasiatischen Land in Kooperation mit dem einheimischen Unternehmen Vinspeed ein Hochgeschwindigkeitsnetz aufbauen. Wie Siemens mitteilte, beinhaltet das die Lieferung der Velaro Novo getauften Züge sowie Teile des Schienennetzes, darunter Leit- und Sicherungstechnik. Laut Siemens sollen die Velaro Novo-Züge rund 30 Prozent weniger Energie …

