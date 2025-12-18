Eine Investition von 490 Millionen brasilianischen Real erweitert die Rohstoffversorgung für die Herstellung von absorbierenden Produkten

Suzano, der weltweit größte Zellstoffproduzent, hat diese Woche den Betrieb einer neuen Produktionslinie für Fluff-Zellstoff in seinem Werk in Limeira im brasilianischen Bundesstaat São Paulo aufgenommen. Die Investition in Höhe von 490 Millionen brasilianischen Real steigert die gesamte Produktionskapazität von Suzano für Fluff-Zellstoff um mehr als 400 - von 100.000 auf 440.000 Tonnen pro Jahr.

Das Projekt umfasste die Umrüstung der bestehenden Zellstofflinie am Standort Limeira zu einer flexiblen Anlage, die sowohl Eucafluff als auch Marktzellstoff herstellen kann. Eucafluff wird in der Produktion absorbierender Produkte und von Artikeln der persönlichen Hygiene eingesetzt, etwa Baby- und Erwachsenenwindeln, Damenhygieneprodukte sowie Tierunterlagen. Marktzellstoff wird hingegen zur Herstellung von Produkten wie Toilettenpapier, Druck- und Schreibpapieren sowie Papierverpackungen geliefert.

Eucafluff wurde 2015 eingeführt und ist der weltweit erste Fluff-Zellstoff aus Eukalyptus. Er bietet einzigartige Vorteile wie eine verbesserte Weichheit und Flexibilität, die dünnere, diskretere und komfortablere Produkte ermöglichen. Dank seiner hohen Kompressionsfähigkeit sind kleinere Verpackungen möglich, was den Einsatz von Kunststofffolie reduziert und die Transport- sowie Lagerkosten für die Branche senkt.

Produkte aus 100 Eucafluff zeichnen sich außerdem durch eine hervorragende Rewet-Performance (Rückfeuchten) und Flüssigkeitsretention aus, was den Verbrauchern mehr Komfort und langanhaltende Trockenheit bietet. Eine 2024 durchgeführte Lebenszyklusanalyse hebt mehrere ökologische Vorteile im Vergleich zu Kiefern-Zellstoff aus dem Südosten der Vereinigten Staaten hervor.

Guilherme Melhado Miranda, Global Director Fluff and Fiber Solutions bei Suzano, äußerte sich wie folgt: "In den letzten 10 Jahren hat sich Eucafluff von einer bahnbrechenden Idee zu einer globalen Realität entwickelt. Mit unserer erweiterten Produktionskapazität sind wir nun besser aufgestellt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und unsere Kunden weltweit bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Produkte zu unterstützen."

Mit dieser Expansion beweist Suzano einmal mehr sein Engagement für operative Spitzenleistungen, Nachhaltigkeit und Innovation, ganz im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, erneuerbare Lösungen anzubieten, die fossile Materialien ersetzen.

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Zellstofflieferant, ein bedeutender Papier- und Verpackungshersteller in Nord- und Südamerika und einer der größten Arbeitgeber Brasiliens.

Angetrieben von einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation produziert Suzano verantwortungsvoll angebaute Rohstoffe, die in mehr als 100 Länder weltweit exportiert werden und den globalen Bedarf an biobasierten Lösungen decken. Diese werden zur Herstellung von Alltagsprodukten verwendet, die mehr als zwei Milliarden Menschen erreichen, darunter Toilettenpapier und Tissue, Verpackungen, Druck- und Schreibpapier, Körperpflegeprodukte und Textilien.

Suzano wurde vor über 100 Jahren in Brasilien gegründet und ist heute in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Die Aktien des Unternehmens sind an der B3 in São Paulo (SUZB3) und an der New Yorker Börse (SUZ) notiert.

