Erweiterung festigt QuantumBasel als Innovationszentrum von IonQ in Europa; IonQ Tempo und System der nächsten Generation werden hinzugefügt, um die Kommerzialisierung der Quantencomputertechnologie voranzutreiben

IonQ (NYSE: IONQ), das weltweit führende Quantenunternehmen, hat heute eine erweiterte Vereinbarung mit QuantumBasel bekannt gegeben, der Quanteninitiative des Innovationscampus uptownBasel in der Schweiz. Der verlängerte Vertrag gewährt QuantumBasel das Eigentumsrecht an seinem bestehenden IonQ Forte Enterprise-System und sichert das Eigentumsrecht an einem Tempo-System der nächsten Generation.

Mit dieser neuen Vereinbarung steigt der Gesamtwert der Partnerschaft zwischen QuantumBasel und IonQ auf über 60 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird die Präsenz von IonQ in der Schweiz um weitere vier Jahre bis 2029 verlängert. QuantumBasel ist das offizielle Innovationszentrum von IonQ in Europa und dient als Drehscheibe für europäische Industrie, Wissenschaft und Forschungseinrichtungen, um praktische Anwendungen der Quanteninformatik zu erforschen und Zugang zu den neuesten Unternehmenssystemen von IonQ zu erhalten.

"Unsere erweiterte Partnerschaft mit QuantumBasel stellt einen Eckpfeiler der globalen Strategie von IonQ dar", erklärte Niccolo de Masi, Chairman und CEO von IonQ. "QuantumBasel ist weiterhin ein wichtiger Innovationsknotenpunkt für unser Unternehmen, während wir die Einführung der Quantencomputertechnologie vorantreiben. Wir entwickeln in Europa ein quantentaugliches Ökosystem, das in der Lage ist, Fortschritte in den Bereichen Materialwissenschaften, Verteidigung, KI, Biowissenschaften, Logistik und darüber hinaus voranzutreiben."

QuantumBasel und IonQ erweitern außerdem ihre gemeinsamen Forschungsbemühungen um neue Arbeitsbereiche, die sich auf die Optimierung großer Sprachmodelle (LLMs) und die Entwicklung hybrider quantenklassischer Techniken für fortgeschrittene Anwendungsfälle im Bereich Computing konzentrieren. Diese Bemühungen zielen darauf ab, durch die Verbesserung der Leistung von KI-Modellen und die Erforschung neuartiger algorithmischer Frameworks kurzfristigen kommerziellen Nutzen aus Quantentechnologien zu generieren.

"Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit IonQ, um gemeinsam die Möglichkeiten zu erkunden, die Quantencomputer heute und in Zukunft bieten. Das System vor Ort fungiert auch als Katalysator für eine lebendige Gemeinschaft in uptownBasel", erklärte Thomas Landolt, CEO von QuantumBasel.

IonQ wird seine Präsenz ausbauen und sein technisches und wissenschaftliches Personal erweitern, um sowohl die Systementwicklung als auch die gemeinsame Forschung zu unterstützen. Die Vereinbarung stärkt die Rolle von QuantumBasel als Standort für Technologien der nächsten Generation und ermöglicht Unternehmen, Universitäten, Start-ups und Forschungsinstituten in ganz Europa direkten Zugang zu IonQ-Systemen.

Aufbauend auf IonQ Forte Enterprise wird das nächste System von QuantumBasel IonQ Tempo sein, das Teil der Roadmap von IonQ zur Bereitstellung leistungsfähigerer, fehlertoleranter Quantencomputer ist. Es wird erwartet, dass diese Systeme komplexere Quantenschaltungen und präzisere Operationen unterstützen und damit den Einsatz von Quantencomputern in kritischen Bereichen wie Finanzen, Werkstoffforschung, Arzneimittelentwicklung und Lieferkettenoptimierung vorantreiben werden. Diese Partnerschaft im Bereich Quantencomputing wird voraussichtlich vier Generationen von IonQ-Systemen umfassen.

Die heutige Ankündigung unterstreicht die zunehmende Präsenz von IonQ in der EU und das Engagement des Unternehmens, Quantentechnologien weltweit voranzutreiben, einschließlich der kürzlich geschlossenen Vereinbarung mit CCRM Nordic. IonQ gab im Dezember 2024 die Fertigstellung des ersten europäischen Innovationszentrums auf dem Campus uptownBasel bekannt und hat seitdem weitere Partnerschaften in der gesamten EU geschlossen, darunter Einride in Schweden, die Übernahmen von Oxford Ionics in Großbritannien und ID Quantique in der Schweiz sowie die Gründung von IonQ Italia unter der Leitung von Marco Pistoia.

Über QuantumBasel

QuantumBasel ist ein Kompetenzzentrum für Quantencomputing und KI und fördert den Zugang zu kommerziellem Quantencomputing, um Innovationen voranzutreiben. QuantumBasel legt besonderen Wert auf Technologieneutralität und ist der erste kommerzielle Quantencomputing-Hub der Schweiz, der Zugang zu Hardware von IBM, D-Wave und IonQ bietet. Das Team von QuantumBasel, bestehend aus Quanten- und Datenwissenschaftlern, schult und unterstützt Unternehmen, führt Projekte im Bereich Quantencomputing und KI durch und arbeitet eng mit Universitäten und akademischen Einrichtungen zusammen. Durch ein international vernetztes Ökosystem bietet QuantumBasel Zugang zu fortschrittlichem Know-how und Technologien, die es Unternehmen aus den Bereichen industrielle Produktion, Logistik, Finanzen, Energie, Biowissenschaften und Start-ups ermöglichen, Innovationen zu realisieren, die sie alleine nicht entwickeln könnten. www.quantumbasel.com

Über IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist das weltweit führende Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt anbietet. Die neuste Generation von Quantencomputer von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten Modelle einer Reihe von hochmodernen Systemen, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca und NVIDIA dabei unterstützen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen. Das Unternehmen erreichte eine Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,99 und stellte damit im Jahr 2025 einen Weltrekord in der Quantencomputerleistung auf.

Das Unternehmen beschleunigt seine Technologie-Roadmap und beabsichtigt, bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt zu bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. Die Fortschritte von IonQ im Bereich der Quantennetzwerke positionieren das Unternehmen als führend beim Aufbau des Quanteninternets.

IonQ unterhält Niederlassungen in Maryland, Washington, Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Großbritannien, Toronto, Italien, Südkorea, Schweden und der Schweiz. Die innovative Technologie und das rasante Wachstum des Unternehmens wurden in den Listen "Fortune Future 50", "Newsweek's 2025 Excellence Index 1000" und "Forbes' 2025 Most Successful Mid-Cap Companies" gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputer zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

