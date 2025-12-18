Zürich - ABB übernimmt das finnische Unternehmen Netcontrol mit rund 100 Mitarbeitern. Dadurch stärke man das Angebot im Bereich Automation von Stromverteilungsnetzen für Energieversorger, teilte der Schweizer Konzern am Donnerstag in einem Communiqué mit. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, wenn die Behörden zustimmen. Finanzielle Details würden nicht bekannt gegeben, schrieb ABB weiter. Verkäufer von Netcontrol ...Den vollständigen Artikel lesen ...
