NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Die wegen des Verkaufs der Autozulieferung neu formulierte Jahresprognose liege für das weitergeführte Rüstungsgeschäft auf Umsatzebene um fünf Prozent unter den bisherigen Zielen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklarheit herrsche beim operativen Ergebnis (Ebita), da der Konzern zuvor keine Margenprognose für seinen Verteidigungsbereich abgegeben habe. Beim freien Barmittelfluss werde indes eine bedeutend bessere Entwicklung erwartet als zunächst in Aussicht gestellt. Anleger könnten den jüngsten Kursrückgang jetzt als guten Einstiegspunkt in die Aktie von Europas am schnellsten wachsenden Rüstungskonzern nutzen./rob/tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025



ISIN: DE0007030009





