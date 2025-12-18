© Foto: Philippe Turpin - Photononstop

Unsicherheit um ein KI-Rechenzentrum entfacht neue Zweifel an Oracles Finanzstrategie und schickt die Aktie auf Talfahrt.Die Aktie von Oracle geriet am Mittwoch unter Druck und verlor über 5 Prozent. Auslöser war ein Bericht über ins Stocken geratene Finanzierungsgespräche für ein milliardenschweres Rechenzentrumsprojekt in den USA. Milliardenprojekt für OpenAI auf der Kippe? Nach Angaben der Financial Times sollte Blue Owl den Bau einer 1-Gigawatt-Anlage in Saline Township unterstützen. Das Rechenzentrum ist als Infrastrukturprojekt für den KI-Entwickler OpenAI vorgesehen. Die Pläne seien jedoch wegen Bedenken über die steigende Verschuldung von Oracle und die massiven Ausgaben für …