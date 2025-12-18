Im Ringen um niedrigere Arzneimittelpreise steht offenbar eine Einigung zwischen der US-Regierung und den Pharmariesen Novartis und Roche bevor. Wie aus mit den Gesprächen vertrauten Kreisen zu hören ist, könnte das Weiße Haus bereits am Freitag entsprechende Vereinbarungen vorstellen. Die Abmachungen sollen Teil eines größeren Pakets sein, das auch weitere Branchenvertreter einschließt.Kern der Gespräche ist ein Tauschgeschäft: Sinkende Preise für ausgewählte Medikamente im US-Markt gegen Entlastungen ...

