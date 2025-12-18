Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG



18.12.2025 / 09:00 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: Research Comment (Update Dezember 25) Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle

Index-Anleihe im Fokus: PNE AG*7,11: PNE AG: Stark positionierter Projektentwickler mit zunehmendem Anteil wiederkehrender Erträge



Die PNE AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien mit Sitz in Cuxhaven, das sich auf die Projektierung, Errichtung, den Verkauf sowie den Betrieb von Windparks an Land und auf See spezialisiert hat. Ergänzt wird das Geschäftsmodell durch die Entwicklung von Photovoltaikprojekten sowie die Bereitstellung umfassender Energielösungen und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit einem internationalen Projektportfolio von mehreren Gigawatt in unterschiedlichen Entwicklungsstadien zählt die PNE AG zu den bedeutenden Playern im europäischen Energiemarkt und baut ihre Präsenz zunehmend auch in außereuropäischen Märkten aus.



Die Wachstumsstrategie der PNE AG basiert auf einer ausgewogenen Mischung aus Projektverkäufen und eigenem Kraftwerksbetrieb, einer robusten Finanzierungspolitik sowie der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung ihrer Prozesse. In den Kernmärkten wird eine klare Strategie der Diversifizierung über verschiedene Technologien (Wind, Solar, PPA-Dienstleistungen) sowie eine verstärkte Marktpenetration verfolgt. Unterstützt werden diese Bemühungen durch den Ausbau langfristiger Kunden- und Investorenbeziehungen sowie einer durchgehenden Integration von Services für den gesamten Lebenszyklus von Energieanlagen.



Die PNE AG erzielte im Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtleistung von 342,6 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert von 267,8 Mio. € deutlich, was einem Anstieg von 27,9 % entspricht. Maßgeblich für diese dynamische Entwicklung war das Segment Projektentwicklung, das durch den Verkauf zweier Windparks einen spürbaren Umsatzschub verzeichnete. Das EBITDA erreichte 69,0 Mio. € nach 39,9 Mio. € im Vorjahr und legte damit um 72,9 % zu. Ausschlaggebend für diese EBITDA Steigerung war insbesondere, dass die Material- und Personalkosten deutlich weniger stark zunahmen als die Erträge.



In den ersten 9 Monaten 2025 konnte die PNE AG trotz der widrigen Windverhältnisse besonders im ersten Quartal eine Gesamtleistung mit 263,7 Mio. € (VJ: 210,9 Mio. €) deutlich über dem Vorjahresniveau liefern. Zugleich wurden fünf weitere Windparks in Betrieb genommen. Das EBITDA lag mit 26,6 Mio. € (VJ: 6,2 Mio. €) ebenfalls deutlich über dem Vorjahr. Aufgrund ihrer gut gefüllten Projektpipeline und einigen Verkäufen bestätigt der Vorstand weiterhin die ausgegebene Prognose zwischen 70 und 110 Mio. € EBITDA.



Die begebene Anleihe der PNE AG hat einen Kupon von 5,00% und eine 5-jährige Laufzeit mit etwa 1,5 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe liegt aktuell bei 99,45%. Da wir die PNE AG als solide einstufen und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.



Newsflash zu den Anleihen im Index:

Abo Energy GmbH & Co. KGaA*11:

Die Abo Energy reduziert ihre Prognose für das Jahresergebnis auf rund -95 Mio. € (zuvor: 29 bis 39 Mio. €). Grund dafür ist eine schnellere Wandlung des Marktes als prognostiziert.



Katjes International GmbH & Co. KG*11:

Die Katjes International erwirbt die britische Healthy Snacking Marke Graze von Unilever. Die Transaktion erfolgt als Carve-Out von Unilever und der Übernahme von ca. 200 Mitarbeitern und der Produktionsstätte in London.



Mutares SE & Co. KGaA*11:

Die Mutares SE hat die Übernahme der Kransparte von JOST abgeschlossen und sichert sich damit einen Umsatz in Höhe von 100 Mio. €. Zudem wurde die Übernahme der M3 Group in Schweden ebenfalls abgeschlossen mit einem Umsatzvolumen von 35 Mio. €.



reconcept GmbH*11:

Die reconcept GmbH bietet einen neuen Green Global Energy Bond II aufgrund der starken Retail-Nachfrage an. Das Volumen soll bis zu 10 Mio. € betragen mit einem Coupon von 7,75%. Die Laufzeit beträgt 6 Jahre.



The Platform Group AG*11:

Die The Platform Group AG schließt den geplanten Verkauf von 3 nicht zum Kerngeschäft gehörenden Portfoliounternehmen ab. Diese waren für 0,2% des Umsatzes der Gruppe verantwortlich.



Vossloh AG*11:

Die Vossloh AG platziert ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio. €, um den Erwerb der Sateba zu finanzieren. Die Transaktion war deutlich überzeichnet, besonders bei institutionellen Anlegern.



Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im November 2025 die Anleihen der Branicks Group AG; der Mutares SE & Co. KGaA; der PHM Group Holding Oyj, der Lottomatica Group S.p.A. und der Hornbach Baumarkt AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 27,7% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 72,3% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20251217_GBC_MAX_Newsupdate_PNE_Dezemeber



