ENCAVIS, ein führender paneuropäischer Anbieter von erneuerbaren Energien (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat von der PNE-Gruppe einen weiteren Windpark erworben. Das Projekt mit einer Gesamtleistung von 34 Megawatt (MW) liegt rund 45 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist bereits seit zwei Monaten im Betrieb. Die zur PNE gehörende ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.