Mitteilung der PNE AG:
ENCAVIS und PNE setzen Kooperation fort: Nun auch Windpark "Bebensee" (34 MW) von ENCAVIS erworben
ENCAVIS, ein führender paneuropäischer Anbieter von erneuerbaren Energien (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat von der PNE-Gruppe einen weiteren Windpark erworben. Das Projekt mit einer Gesamtleistung von 34 Megawatt (MW) liegt rund 45 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist bereits seit zwei Monaten im Betrieb. Die zur PNE gehörende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
