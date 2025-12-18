EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

QINGDAO, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird mit dem globalen Motto "Innovating A Brighter Life" zur CES 2026 anreisen und eine Zukunft präsentieren, in der Display-Innovationen konsequent aus einer Perspektive so gestaltet werden, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Für Hisense spiegelt dieses Motto das dauerhafte Bestreben wider, Technologien zu entwickeln, die den Alltag verbessern - Bildschirme natürlicher erfassbar machen, ihre Nutzung nachhaltiger gestalten und sie zugleich emotionaler in den Wohnraum einbinden. Diese Vision wird durch Hisenses neueste Weiterentwicklung der RGB-MiniLED-Technologie untermauert. Das echte Upgrade der Technologie wird eine Farbleistung der nächsten Generation mit verbessertem Augenkomfort und höherer Energieeffizienz bieten. Als "The Origin of RGB MiniLED" (Pionier der RGB-MiniLED-Technologie) denkt Hisense die Lichtquelle von Grund auf neu und führt die Branche in eine neue Ära der Displays, während das Unternehmen die technologischen Grenzen weiter verschiebt. Neben der Display-Technologie wird Hisense auch seine neuesten KI-gesteuerten Haushaltsgeräte und technischen Innovationen der nächsten Generation vorstellen und zeigen, wie intelligente, vernetzte Systeme die Zukunft des modernen Lebens gestalten werden. Diese Innovationen spiegeln die ganzheitliche Überzeugung von Hisense wider, dass ein besseres Leben nicht durch isolierte Produkte, sondern durch ein Ökosystem geschaffen wird, das sich an den tatsächlichen menschlichen Bedürfnissen orientiert. Unter dem Motto "Innovating A Brighter Life" ("ein helleres, besseres Leben durch Innovation") wird Hisense auf der CES zeigen, dass die Zukunft der Bildschirme in erster Linie für Menschen gestaltet wird und dass die neue Ära herausragender Displayqualität mit Innovationen bei RGB-MiniLED beginnt. Pressekonferenz

Datum und Uhrzeit: Montag, 5. Januar 2026 - 10:00 Uhr (PST)

Ort: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, Nevada, USA Hisense Stand auf der CES

Termine: 6.-9. Januar 2026

Ort: Stand Nr. 17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit Platz 1 im TV-Segment ab 100 Zoll aufwärts (Zeitraum 2023 bis Q3 2025). Als offizieller Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 engagiert sich Hisense in globalen Sportpartnerschaften, um mit Zielgruppen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-wird-auf-der-ces-2026-die-entwicklung-von-displays-anfuhren-die-den-menschen-in-den-mittelpunkt-stellen-302642870.html



