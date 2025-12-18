Rheinmetall gab die voraussichtliche Veräußertung seiner zivilen Power Systems-Sparte bekannt und senkte gleichzeitig die Prognose für 2025. Das verteidigungsgetriebene Umsatzwachstum für 2025 wird nun auf 30% bis 35% geschätzt (vorher 35% bis 40%, wie beim CMD angedeutet), während die langfristigen Ziele für das Jahr 2030 bisher unverändert bleiben, mit Margen über 20% und einer Cash Conversion von über 50%. Die Aktie tendierte überraschenderweise am Morgen nach oben, was darauf hindeutet, dass die Anleger sich auf die Meldung zur Veräußertung konzentrierten (welche schon bekannt war) und die schwächere kurzfristige Prognose weitgehend übersahen. Wir passen unsere Umsatzannahmen entsprechend an und berücksichtigen zusätzlich leicht niedrigere langfristige Erlöse, basierend auf zuvor nicht-öffentlichen Informationen von KNDS. Dies führt uns zu der Annahme eines moderat geringeren Marktanteils für Rheinmetall nach 2030, da die Wettbewerbsstärke von KNDS mit ihrem IPO deutlicher sichtbar wird. BUY, Kursziel gesenkt auf 2.200 EUR (zuvor 2.400 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





