

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.12.2025 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Mag. Vorname: Peter Nachname(n): Anzeletti-Reikl

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Raiffeisen Bank International AG

b) LEI

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000606306

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,38 EUR 142 Stück 36,38 EUR 400 Stück 36,4 EUR 51 Stück 36,42 EUR 291 Stück 36,46 EUR 400 Stück 36,46 EUR 400 Stück 36,48 EUR 27 Stück 36,5 EUR 200 Stück 36,5 EUR 200 Stück 36,5 EUR 200 Stück 36,5 EUR 200 Stück 36,5 EUR 60 Stück 36,5 EUR 300 Stück 36,52 EUR 604 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,4672 EUR 3.475,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





18.12.2025 CET/CEST

18.12.2025 CET/CEST