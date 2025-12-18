Unterföhring (ots) -- Von den Co-Showrunnern, Autoren und Executive Producern Robert Carlock und Sam Means- Erste Bilder finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-6942dde2296bb11a0aef251e/kmjsh/1524385427/h/Bpbj-LmRNo576qPqKGwoOxXU6m8DxMizJKNmdA-uFmo__;!!IlCVUJ0!oUUurkgElKZZV8sTHRKs0NOLoqykBMO8zIVqDFoRadH0UjLyyXXbU8jFKvIPn9sZMre1Dyzl5wpu1c6Kutd_LQWjI5Vpco2y$)- Neue Comedyserie mit Tracy Morgan als Ex-Footballstar auf seiner Mission, sein Image wieder zu rehabilitieren - mit Hilfe des preisgekrönten Filmemachers Arthur Tobin, gespielt von Daniel Radcliffe- Weiteres Staraufgebot mit Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way und Jalyn HallUnterföhring, 18. Dezember 2025 - Ein gefallener Football-Star mit einem gewagten Comeback: "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" startet Anfang 2026 auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One. In der zehnteiligen Comedyserie versucht Ex-Footballstar Reggie Dinkins (Tracy Morgan) zusammen mit dem Filmemacher Arthur Tobin (Daniel Radcliffe) sein Image zu rehabilitieren.Über "The Fall and Rise of Reggie Dinkins":Der in Ungnade gefallene ehemalige Footballstar Reggie Dinkins (Tracy Morgan) hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Image mit Hilfe des preisgekrönten Filmemachers Arthur Tobin (Daniel Radcliffe) wiederherzustellen. Um die Bewunderung seiner Fans und den Respekt seiner Familie zurückzugewinnen, muss Reggie sich auch den Geistern seiner Vergangenheit stellen.Zur Besetzung gehören Tracy Morgan, Daniel Radcliffe, Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way und Jalyn Hall.Robert Carlock und Sam Means fungieren als Co-Showrunner, Autoren und Executive Producer. Tina Fey, Tracy Morgan, Eric Gurian und David Miner sind ebenfalls Executive Producer.Die Serie wird von Universal Television, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, Little Stranger, Inc., 3 Arts Entertainment, Bevel Gears, Means End Productions und Streetlife Productions, Inc. produziert.Ausstrahlung:Die erste Staffel von "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" startet Anfang 2026 auf Sky und WOW sowie linear bei Sky One.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/522eae8product543-index-html--/kmjsl/1524385427/h/Bpbj-LmRNo576qPqKGwoOxXU6m8DxMizJKNmdA-uFmo__;!!IlCVUJ0!oUUurkgElKZZV8sTHRKs0NOLoqykBMO8zIVqDFoRadH0UjLyyXXbU8jFKvIPn9sZMre1Dyzl5wpu1c6Kutd_LQWjI3QeTy04$).Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2025-12-18/kmjsp/1524385427/h/Bpbj-LmRNo576qPqKGwoOxXU6m8DxMizJKNmdA-uFmo__;!!IlCVUJ0!oUUurkgElKZZV8sTHRKs0NOLoqykBMO8zIVqDFoRadH0UjLyyXXbU8jFKvIPn9sZMre1Dyzl5wpu1c6Kutd_LQWjI9yro1zB$) ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/odukte-sky-stream-shurl-stream/kmjsw/1524385427/h/Bpbj-LmRNo576qPqKGwoOxXU6m8DxMizJKNmdA-uFmo__;!!IlCVUJ0!oUUurkgElKZZV8sTHRKs0NOLoqykBMO8zIVqDFoRadH0UjLyyXXbU8jFKvIPn9sZMre1Dyzl5wpu1c6Kutd_LQWjI5yp9W1z$) und WOW (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2025-12-18/kmjsp/1524385427/h/Bpbj-LmRNo576qPqKGwoOxXU6m8DxMizJKNmdA-uFmo__;!!IlCVUJ0!oUUurkgElKZZV8sTHRKs0NOLoqykBMO8zIVqDFoRadH0UjLyyXXbU8jFKvIPn9sZMre1Dyzl5wpu1c6Kutd_LQWjI9yro1zB$) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 