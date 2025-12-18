Ein US-Startup möchte sich die Markenrechte an "Twitter" und "Tweet" sichern und den Kurznachrichtendienst Twitter wiederbeleben. Die Reaktion von X auf diese Pläne ist sehr deutlich. Dass aus Twitter mittlerweile X geworden ist, haben wohl alle Interessierten mitbekommen. 2022 hatte Elon Musk den Kurznachrichtendienst für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und ein Jahr später umbenannt. Doch was wird aus der Marke Twitter? So argumentiert X in seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n