© Foto: Klaudia Radecka - NurPhotoBP setzt auf einen Führungswechsel: Meg O'Neill, CEO von Woodside Energy, wird neue Geschäftsführerin. Sie tritt die Nachfolge von Murray Auchincloss an und übernimmt die Leitung ab April 2026.Der britische Ölkonzern BP hat Meg O'Neill zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Sie ist derzeit CEO von Woodside Energy. O'Neill wird die Nachfolge von Murray Auchincloss antreten, der weniger als zwei Jahre im Amt war. Sie wird die Unternehmensführung am 1. April 2026 offiziell übernehmen. Auchincloss wird noch heute von seinem Posten als CEO zurücktreten. Bis zum Amtsantritt von O'Neill wird Carol Howle, derzeitige Executive Vice President für Supply, Trading und Shipping bei BP, die Rolle der …Den vollständigen Artikel lesen
