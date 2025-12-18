Micron Technology hebt nach starken Zahlen ab - Aktie steigt über 10 Prozent



Werbung







Mehr Details lesen Sie hier:



Micron Technology, der größte US-Hersteller von Computerspeicherchips, hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das laufende Quartal gemeldet. Der Konzern rechnet mit einem Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden USD und einem bereinigten Gewinn von 8,22 bis 8,62 USD je Aktie. Die hohe Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory - einem besonders schnellen Arbeitsspeicher für KI-Rechenzentren - trifft derzeit auf ein begrenztes Angebot. Dies versetzt Micron in die Lage, signifikant höhere Preise am Markt durchzusetzen. Gleichzeitig kommt es auch bei einfacheren PC-Speichern zu Engpässen, da viele Hersteller ihre Produktion auf leistungsstarke Speicherchips für KI-Systeme umstellen.



Micron-Chef Sanjay Mehrotra bezeichnet das Unternehmen als einen "essenziellen KI-Ermöglicher". Operativchef Manish Bhatia hebt hervor, dass er in seinen 25 Jahren Branchenerfahrung noch nie eine so starke Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage erlebt hat. Die High-Bandwidth-Memory-Produkte von Micron sind bereits bis 2026 ausverkauft. Diese Entwicklung sorgt für große Euphorie an der Börse: Die Aktie verzeichnete im vorbörslichen Handel erneut einen zweistelligen Zuwachs, nachdem sie im laufenden Jahr bereits um mehr als 160 Prozent gestiegen ist.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX, DAX-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













