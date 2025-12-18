Duell: Telekom vs. Vodafone: Lithium-Aktien | Micron bärenstark, Oracle zieht KI-Werte weiter runter & Rheinmetall

JPMorgan erwartet eine Erholung der Lithiumpreise bis 2026. Grund ist ein Angebotsdefizit von rund 130.000 Tonnen jährlich, getrieben durch eine stark wachsende Nachfrage aus Energiespeichern. 5 Aktien fürs Depot!Thema das Tages: Erstes Musterdepot startet - 5 Werte aus der DAX-Familie Auch 2026 wird es wieder Depots in der wO Börsenlounge geben. Eines das nicht verändert wird, ein aktives und ein spekulatives. Heute beginnen wir mit wO Bl 2026 -keine Änderung. 20 Aktien werden hier einziehen und bleiben auch das ganze Jahr 2026 in diesem Depot. 5 davon werden heute ins Depot gelegt. Alle Aktien kommen aus der DAX-Familie. Morgen geht es weiter. Dann werden 5 Position mit Rohstoffen …

