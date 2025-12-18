Aktuell steht die Rheinmetall-Aktie immer wieder unter Druck. Doch sind die Rücksetzer bei dem DAX-Konzern eine klare Kaufchance? Oder sollten Anleger besser vorsichtig sein? Belastung durch die Verhandlungen Die Aktie von Rheinmetall ist aktuell ein Spielball der geopolitischen Lage. Die Verhandlungen rund um einen Frieden in der Ukraine sorgen regelmäßig für Abverkäufe und haben auch vor einigen Wochen die Korrektur bei dem DAX-Konzern eingeläutet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de