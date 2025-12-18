FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Santander von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 9,60 auf 10,00 Euro je Aktie angehoben. Philipp Häßler begründete das neue Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Kursgewinn von rund 120 Prozent im laufenden Jahr. Die Aktie sei aktuell fair bewertet, positive Kurstreiber sehe er derzeit nicht, schrieb der Analyst. Bis 2028 erwartet er ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 9 Prozent, getrieben von Aktienrückkäufen./rob/edh/ajx



