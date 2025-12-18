NHOA Energy, global tätiger Anbieter von Energiespeichersystemen für Versorger, erhielt in Italien, den Vereinigten Staaten und Australien die Zertifizierung "Great Place To Work". Die Zertifizierung basiert komplett auf dem direkten Feedback von NHOA Energy-Mitarbeitern, das im Rahmen eines unabhängigen, strukturierten Prozess erhoben wurde.

Great Place To Work Certification bewertet die Erfahrung von Mitarbeitern im Hinblick auf Dimensionen wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Zusammenhalt. Die Ergebnisse von NHOA Energy spiegeln eine Unternehmenskultur wider, die geprägt ist von Vertrauen, Inklusion und dem beständigen Bemühen, Menschen in einem dynamischen und internationalen Umfeld zu respektieren.

Die Mitarbeiter hoben das ethisch korrekte und transparente Verhalten von Führungskräften hervor, ebenso wie die Integration und Inklusion von neuen Mitarbeitern sowie die faire Behandlung im Hinblick auf Diversität, Gleichheit und Inklusion. Eine deutliche Mehrheit ist stolz darauf, bei NHOA Energy zu arbeiten und sie berichten über eine Arbeitsatmosphäre, die durch Vertrauen, Autonomie und Verantwortungsbewusstsein charakterisiert ist.

"Ich glaube, dass Teams dann gewinnen, wenn Mitarbeiter ihr Bestes geben können," sagte Giuseppe Artizzu, CEO von NHOA Energy "Innovation gedeiht in einem Umfeld, das Neugier, den Mut zum Experiment und Freiräume für Wachstum lässt. Deshalb pflegen wir bei NHOA Energy eine Kultur, die berufliche Entwicklung mit persönlichem Wohlbefinden vereint. Die Zertifizierung "Great Place To Work" ist für uns eine Bestätigung: Sie zeigt, dass NHOA Energy ein Ort ist, wo Menschen gern arbeiten, wachsen und die Zukunft gemeinsam gestalten."

NHOA Energy wurde in mehreren Ländern mit dem Zertifikat "Great Place To Work Certification" ausgezeichnet. Das ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, das die Situation von Mitarbeitern in der gesamten Organisation verbessern möchte. Die aus dem Verfahren gewonnenen Erkenntnisse werden auch dazu beitragen, Verbesserungsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Anita Ganassali, VP Human Capital bei NHOA Energy drückt es so aus: "Es wird uns dabei helfen, das Feedback der Mitarbeiter in konkrete Maßnahmen umzuwandeln und kontinuierlich eine Kultur zu entwickeln, die Menschen an die erste Stelle setzt."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

