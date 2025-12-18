Zürich - Eine Reihe von Grossbanken, darunter die UBS, JPMorgan und Citigroup haben eine milliardenschwere Sammelklage in Grossbritannien wegen angeblicher Manipulationen am Devisenmarkt blockiert. Der Londoner Supreme Court hat nun zugunsten der Finanzinstitute entschieden, wie die UBS einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Die Klage in Höhe von 2,7 Milliarden Pfund (3,1 Mrd Franken) wurde von Phillip Evans, einem ...

