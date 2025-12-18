Das Urteil im zweiten Rechtsstreit zwischen der EU-sanktionierten Rasperia und der Strabag, die österreichischen Hauptaktionäre der Strabag sowie gegen die russische RBI-Tochter AO Raiffeisenbank ist gefallen. Das Schiedsgericht der Region Kaliningrad Gericht hat entschieden, dass die Strabag und seine österreichischen Kernaktionäre verpflichtet sind, an Rasperia 339 Millionen Euro zu zahlen. Das Urteil kann gegen die Vermögenswerte von AO Raiffeisenbank ...

