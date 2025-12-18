Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 décembre/December 2025) - The common shares of Predictiv AI Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The company provides an AI-powered fleet and asset management platform that transforms how organizations monitor, optimize, and manage their vehicle fleets and equipment. Unlike traditional GPS tracking solutions that simply show where vehicles are located, the company's provides comprehensive fleet intelligence through a sophisticated combination of cloud-based software, IoT sensors, and AI-driven analytics. The platform is specifically designed to improve operational efficiency, reduce costs, and enhance safety across diverse industries including logistics, transportation, municipal operations, and field services.

Les actions ordinaires de Predictiv AI Inc. ont été approuvées pour leur inscription au CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'entreprise propose une plateforme de gestion de flottes et d'actifs basée sur l'IA, qui révolutionne la manière dont les organisations surveillent, optimisent et gèrent leurs parcs de véhicules et d'équipements. Contrairement aux solutions de géolocalisation GPS traditionnelles qui se contentent d'indiquer la position des véhicules, la plateforme offre une vision complète de la flotte grâce à une combinaison sophistiquée de logiciels cloud, de capteurs IoT et d'analyses pilotées par l'IA. Elle est spécifiquement conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et renforcer la sécurité dans divers secteurs d'activité, notamment la logistique, le transport, les services municipaux et les services sur le terrain.

Issuer/Émetteur : Predictiv AI Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : PAI Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 118 348 537 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 17 527 741 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologie Consolidation : 9 Old to 1 New/9 anciens pour 1 nouveau Record Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation : Le 15 DEC 2025 CUSIP : 74036G 20 6 ISIN : CA 74036G 20 6 2 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Trading Date/Date de négociation : Le 22 DEC 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts : Computershare Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for PAI. Please email: Trading@theCSE.com.

