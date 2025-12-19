EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D präsentiert neueste 3D-Display-Innovationen auf der CES 2026



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 19. Dezember 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Reihe fortschrittlicher 3D-Display-Technologien auf der CES 2026 präsentieren wird, die vom 6. bis 9. Januar 2026 in Las Vegas, Nevada, stattfindet. Die CES, die weltweit führende Technologieveranstaltung, wird bahnbrechende Innovationen in den Mittelpunkt stellen, wobei künstliche Intelligenz und Quantentechnologien voraussichtlich zu den wichtigsten Themen gehören werden. Metavista3D wird am Stand Nr. 4179 in der West Hall ausstellen, direkt neben dem West Broadcast Tower - einem der besucherstärksten Bereiche der Messe. Die West Hall ist das Hauptzentrum für den Automobilsektor und beherbergt globale Marktführer wie Great Wall Motors, Hyundai Motor, John Deere, Caterpillar, LG Display und BOE. Die hochmodernen Display- und Visualisierungslösungen von Metavista3D sind für diese Branchen von großer Bedeutung. Auf der CES 2026 wird Metavista3D die folgenden 3D-Displays vorstellen: 27-Zoll-5K-3D-Display mit Multiview- und/oder Tracking-Technologie - Bietet beeindruckende 3D-Effekte mit perfekter 2D-Lesbarkeit und der Möglichkeit, mehrere Arten von Inhalten gleichzeitig darzustellen.

13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Tracking und Unity SDK - Bietet ein einzigartiges Erlebnis, bei dem sich der Inhalt dynamisch an die Kopf- und Augenposition des Betrachters anpasst.

13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Multiview und Echtzeit-Monokamera - Diese Lösung, die von einem integrierten NVIDIA Jetson angetrieben wird, wandelt 2D in Echtzeit in 3D um, sodass Kunden weiterhin Standard-Monokameras verwenden können, ohne auf Stereosysteme umsteigen zu müssen. Diese Lösung kann für ein E-Spiegel-Setup verwendet werden.

13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Multiview und KI-gestützter Echtzeit-2D-zu-3D-Konvertierung - Demonstriert die KI-gesteuerte Konvertierung beliebiger 2D-Inhalte in ein vollständig immersives 3D-Erlebnis. • 13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Tracking und Stereo-Kamera mit fester Brennweite - Liefert hochwertige 3D-Videos in Echtzeit für Kunden, die eine Stereo-Kamera-Infrastruktur nutzen. Diese Lösung kann auch für ein E-Spiegel-System verwendet werden. Der CEO von Metavista3D, Jeff Carlson, und der COO, Neil Hide, werden an der CES 2026 teilnehmen, um sich mit wichtigen Kunden und Partnern auszutauschen. Weitere Informationen zur CES 2026 finden Sie unter https://www.ces.tech . Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudo-holografische Display-Technologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen hält ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com. Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die CES und die dort präsentierten Displays des Unternehmens, die Entwicklung und Erweiterung der Technologie des Unternehmens sowie die Geschäftsziele des Unternehmens. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen, und unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen des Marktes, des Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, der allgemeinen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. Diese Faktoren sind nicht als abschließend zu betrachten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und auf solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden. Diese Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Dienstleister für Regulierungsangelegenheiten (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Im Auftrag des Verwaltungsrats

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (702) 518-3220 Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/278675 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/278675

