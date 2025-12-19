Weinfelden - Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat einen Wechsel in der Geschäftsleitung und einen Umbau in den Bereichen angekündigt. So wird Francesca Keller ab August 2026 das Privatkundengeschäft übernehmen und damit Nachfolgerin von Daniel Kummer, der nach sieben Jahren aus Altersgründen die TKB verlässt. Die 33-jährige Thurgauer Bankfachfrau rückt damit auch in das sechsköpfige Führungsgremium der Bank auf, wie es in einer Mitteilung vom Freitag ...

