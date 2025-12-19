Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie
Medienmitteilung vom 19. Dezember 2025
In der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank (TKB) gibt es im kommenden Sommer einen Wechsel. Francesca Keller übernimmt die Leitung des Privatkundengeschäfts von Daniel Kummer. Bereits ab 2026 führt das bestehende GL-Mitglied Tobias Hilpert den neuen Bereich Private Banking.
Anfang August 2026 nimmt in der Geschäftsleitung (GL) der TKB Francesca Keller Einsitz. Der Bankrat hat die 33-jährige Thurgauer Bankfachfrau in das sechsköpfige Führungsgremium gewählt. Sie übernimmt die Verantwortung für das Privatkundengeschäft von Daniel Kummer, der nach siebenjährigem Wirken altersbedingt aus der TKB ausscheidet. Francesca Keller leitet seit 2024 die TKB-Geschäftsstelle in Frauenfeld. Zuvor bekleidete sie Führungsfunktionen bei zwei Raiffeisenbanken. Ihre Laufbahn startete die Betriebsökonomin mit einer Banklehre. Danach folgten Stationen bei Beratungsunternehmen und im Risikomanagement einer Grossbank. Francesca Keller hat diverse Fach- und Führungsweiterbildungen absolviert, unter anderem ein Masterstudium in Banking und Finance. Sie ist ledig und wohnt in Wängi.
Berufliche Stationen von Francesca Keller
seit 2024: Thurgauer Kantonalbank
Juli 2019 bis Ende 2023: Raiffeisen
2014 bis Mai 2019: UBS
2013: KPMG
2010 bis März 2013
Aus- und Weiterbildungen
Mit 900 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 35 Milliarden Franken zählt die Thurgauer Kantonalbank (TKB) zu den grösseren Banken der Schweiz. Das börsenkotierte Finanzinstitut ist die Thurgauer Marktführerin und offeriert umfassende Finanzdienstleistungen für Private, Firmen, Gewerbe und die öffentliche Hand. Haupteigentümer der 1871 gegründeten öffentlich-rechtlichen Anstalt ist der Kanton Thurgau. Den gesetzlich verankerten Leistungsauftrag für eine starke Wirtschaft nimmt die TKB verantwortungsvoll wahr. Sie zählt zu den grössten Arbeitgebern im Kanton, bildet zahlreiche Lernende aus und engagiert sich als Sponsorin und Mäzenin für Sport, Kultur und Gesellschaft im Thurgau. Die TKB verfügt über Staatsgarantie und ein Rating von S&P Global Ratings (langfristig AA; kurzfristig A-1+).
2248826 19.12.2025 CET/CEST