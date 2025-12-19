Die Deutsche Konsum REIT-AG hat ihre geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgelegt - und sie zeichnen ein Bild des Übergangs, das für Aktionäre schmerzhaft ist. Operativ lief vieles wie erwartet, aber "wie erwartet" heißt in diesem Fall: rückläufig. Die Mieteinnahmen sanken von 77,4 auf 70,0 Mio. Euro, vor allem, weil in den vergangenen Monaten gezielt Objekte verkauft wurden. Das Vermietungsergebnis rutschte entsprechend von 48,0 auf 39,0 Mio. Euro ab. Hinzu kamen Einmalaufwendungen für ein umfassendes Sanierungskonzept, höhere Finanzierungskosten in einem gestiegenen Zinsumfeld ...

