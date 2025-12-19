Kürzlich veröffentlichte Branchendaten deuten auf einen Rückgang der Führerscheinanmeldungen um etwa 20% im vierten Quartal hin. Diese Entwicklung wird durch eine Kombination aus normaler Saisonalität und der Erwartung von regulatorischen Reformen im Jahr 2026 bedingt. Während dies kurzfristige Herausforderungen für die Branche mit sich bringt, verdeutlicht es auch strukturelle Ineffizienzen im fragmentierten Markt der Fahrschulen. Mit seiner technologiegetriebenen, standardisierten Plattform ist 123fahrschule gut positioniert, um von einer Normalisierung der Nachfrage zu profitieren, und könnte durch Skaleneffekte und eine verbesserte Kapazitätsauslastung Marktanteile gewinnen. Wir senken unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 leicht, sehen jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Bewertung und bestätigen das Rating "Kaufen" mit einem Kursziel von 6,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se





© 2025 mwb research