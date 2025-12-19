hier

Der Autohersteller verhandelt mit der französischen Bank BNP PARIBAS über den Verkauf seiner Leasingparte Athlon.Im Rahmen der Verhandlungen wird Athlon, das über eine Flotte von 400.000 Leasingfahrzeugen verfügt, mit rund 1 Mrd. € bewertet. Durch die Übernahme würde BNP PARIBAS mit seiner Leasingsparte Arval über eine kombinierte Flotte von rund 2,3 Mio. Fahrzeugen verfügen. Europäischer Branchenführer ist AYVENS, eine Tochter der französischen Großbank SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, mit über 2,6 Mio. Fahrzeugen im Full-Service-Leasing. MERCEDES-BENZ verschafft sich mit dem Verkauf von Athlon einen erhöhten finanziellen Spielraum im Hinblick auf die weitere Transformation des operativen Geschäfts und die Belastungen durch ein schrumpfendes China-Geschäft.