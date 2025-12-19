Der DAX hat am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten wieder zulegen können. Er ging am Ende mit einem Plus von einem Prozent bei 24.199,50 Zählern aus dem Handel. In den letzten Handelstag der Woche dürfte der DAX allerdings wieder etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,3 Prozent im Minus bei 24.130 Zählern.Auf der Terminseite ist es relativ ruhig. Hornbach Holding präsentiert die Zahlen zum dritten Quartal. Bereits am Donnerstag nach US-Börsenschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
