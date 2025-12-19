ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



