Die Autobauer BYD, Stellantis, Tesla und VW vermeiden Bußgelder in Italien, weil sie Verbrauchern künftig verständlichere Angaben zu E-Auto-Reichweite und Batterien machen.Die italienische Wettbewerbsbehörde gab am Freitag bekannt, dass sie die Untersuchungen gegen BYD, Stellantis, Tesla und Volkswagen wegen des Vorwurfs der Irreführung von Verbrauchern über die Leistung ihrer Elektrofahrzeuge eingestellt hat. Die im Februar eingeleiteten Untersuchungen wegen möglicher unlauterer Geschäftspraktiken konzentrierten sich auf Informationen der Automobilhersteller zur Reichweite von Elektrofahrzeugen, zur Abnahme der Batteriekapazität und zu Einschränkungen des Garantieschutzes für Batterien. …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.