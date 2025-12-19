© Foto: Picture AllianceDie Autobauer BYD, Stellantis, Tesla und VW vermeiden Bußgelder in Italien, weil sie Verbrauchern künftig verständlichere Angaben zu E-Auto-Reichweite und Batterien machen.Die italienische Wettbewerbsbehörde gab am Freitag bekannt, dass sie die Untersuchungen gegen BYD, Stellantis, Tesla und Volkswagen wegen des Vorwurfs der Irreführung von Verbrauchern über die Leistung ihrer Elektrofahrzeuge eingestellt hat. Die im Februar eingeleiteten Untersuchungen wegen möglicher unlauterer Geschäftspraktiken konzentrierten sich auf Informationen der Automobilhersteller zur Reichweite von Elektrofahrzeugen, zur Abnahme der Batteriekapazität und zu Einschränkungen des Garantieschutzes für Batterien. …Den vollständigen Artikel lesen
