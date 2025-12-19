Köln (ots) -Neues Jahr, neue Lieblingsinhalte: RTL+ startet mit einem vielfältigen Programm in den Januar und liefert starke Unterhaltung für jeden Geschmack - von packender Reality über spannende Dokumentationen bis hin zu großen Filmklassikern. Ob Nervenkitzel, Herzklopfen oder Wohlfühlmoment - die ersten Wochen des Jahres halten reichlich Highlights bereit.Ab 1. Januar - "Top Gun Maverick"Pilot Maverick (Tom Cruise) kehrt zurück, um eine neue Generation von Fliegern für eine extrem gefährliche Mission auszubilden, bei der er sich seiner Vergangenheit und seinen eigenen Grenzen stellen muss.Ab 13. Januar - "Found", Staffel 2, exklusivIn "Found" versucht Krisenmanagerin Gabi Mosely (Shanola Hampton), vermisste Menschen aufzuspüren, die von den Behörden übersehen werden.Ab 14. Januar - "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt", Staffel 5"Couple Challenge" startet in eine neue Staffel, in der erfahrene Reality-Stars und mutige Neulinge in actiongeladenen Challenges gegeneinander antreten.Ab 15. Januar - "Mocro Maffia", Staffel 6, exklusivMachtkampf in Amsterdams Unterwelt - Verrat, Rache und wechselnde AllianzenAlle Streaming Highlights im Januar gibt es hier im Überblick:Reality14. Januar: "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt", Staffel 5, 20 Folgen, bei RTLZWEIUnd natürlich sieht man im Januar auch auf RTL+ wieder grün: Denn das TV-Highlight "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kann ab dem 23.1. täglich live gestreamt werden. Infos zu allen Shows rund um den Dschungel gibt es hier.Serien12. Januar: "Haikyuu", Staffel 1-413. Januar: "Found", Staffel 2, 22 Folgen, exklusiv15. Januar: "Mocro Maffia", Staffel 6, 8 Folgen, ab 15.1. in Doppelfolgen, exklusiv15. Januar: "The Bold Type: Der Weg nach oben", Staffel 1-515. Januar: "Die Therapie", Staffel 1, 6 FolgenFilme1. Januar: "The King's Man - The Beginning"1. Januar: "Top Gun"1. Januar: "Top Gun Maverick"1. Januar: "Flodder - Eine Familie zum Knutschen"1. Januar: "Flodder - Eine Familie zum Knutschen in Manhattan"1. Januar: "Flodder Forever"1. Januar: "Für immer Prinzessin"14. Januar: "Madame Web"18. Januar: "Der Spion von nebenan 2"29. Januar: "E.T. - Der Außerirdische"Dokumentationen6. Januar: "13th Wife - Flucht aus der Polygamie", Deutschlandpremiere, auch bei Crime8. Januar: "Tierisch gute Eltern", Deutschlandpremiere, auch bei Geo Wild12. Januar: "Donals Express-Rezepte", Deutschlandpremiere, auch bei Living14. Januar: "Geheimakte Tschernobyl - Was wirklich geschah", auch bei GEO17. Januar: "The Last Tribe, Wenn Glaube tötet", auch bei GEO19. Januar: "Pamela Anderson: Mit Liebe gekocht", Staffel 1, 8 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei Living22. Januar: "Gyamo - Die Schneekönigin", Deutschlandpremiere, auch bei Geo Wild23. Januar: "Gier, Geld und Tod - Der Milliadärsmord von Essex", Staffel 1, 2 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei CrimeKids1. Januar: "Drachenzähmen leicht gemacht 2"9. Januar: "Pocoyo", Staffel 4, 52 FolgenSport1. Januar: "LIVE: Premier League: AF Sunderland vs. Manchester City"4. Januar: "LIVE: Premier League: Leeds United vs. Manchester United"4. Januar: "NFL LIVE - WEEK 18"7. Januar: "LIVE: Premier League: Manchester City vs. Brighton & Hove Albion"17. Januar: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 18. Spieltag / Hertha BSC - Schalke 04"17. Januar: "LIVE: OKTAGON 82"22. Januar: "UEFA Europa League - Matchday 724. Januar: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 19. Spieltag / 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden"29. Januar: "UEFA Europa League - Matchday 8"30. Januar: "Auslosung UEFA Europa League / UEFA Conference League KO Phase"31. Januar: "LIVE: OKTAGON 83"TV-Highlights in der Preview9. Januar: "Wunder unserer Erde - Das große GEO Quiz", am16.1. auch bei RTLPodcasts6. Januar: "Nina&Aykut"14. Januar: "Einfach machen"26. Januar: "ntv Wirtschaft"Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:1. Januar: "Top Gun Maverick"Maverick (Tom Cruise) kehrt als Ausbilder zur Top-Gun-Elite zurück und soll ein gefährliches Einsatzteam formen. Unter den Piloten ist Rooster (Miles Teller), der Sohn seines verstorbenen Freundes Goose, was alte Konflikte aufreißt. Während Maverick die Gruppe vorbereitet, muss er seine Vergangenheit bewältigen, Vertrauen schaffen und in einer riskanten Mission erneut selbst ans Limit gehen.13. Januar: "Found", Staffel 2, 22 Folgen, exklusivGabi (Shanola Hampton) sucht mit ihrem Team weiter nach vermissten Menschen. Gleichzeitig ist ihr eigener Entführer Sir (Mark-Paul Gosselaar) entkommen und bedroht sie erneut. Während das Team neue Fälle löst, holt Gabi ihre Vergangenheit immer stärker ein. Die Jagd nach Sir wird persönlicher und gefährlicher, bis Gabi sich ihrer Geschichte stellen muss, um sich selbst und andere zu schützen.14. Januar: "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt", Staffel 5, 20 Folgen, bei RTLZWEIMan nehme unterschiedliche Teilnehmerpaare, ein Camp und ein Preisgeld von 100.000 Euro - heraus kommt jede Menge Drama und Unterhaltung! "Couple Challenge" startet in eine neue Staffel, in der erfahrene Reality-Stars und mutige Neulinge in actiongeladenen Challenges gegeneinander antreten. Doch die größte Herausforderung wartet abseits der Spiele: das Zusammenleben mit den anderen Teams - und dem eigenen Team-Partner. Wer hält durch, wer bricht unter dem Druck zusammen - und welches Paar kämpft sich zum Sieg? "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - ab 21. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+.15. Januar: "Mocro Maffia", Staffel 6, 8 Folgen, exklusivDer Machtkampf in Amsterdams Unterwelt spitzt sich zu: Romano plant sein Comeback, während Paus und Komo ihre eigenen Ziele verfolgen. Verrat, Rache und wechselnde Allianzen bestimmen die eskalierenden Konflikte. Alte Fehden entflammen erneut, und am Ende zeigt sich, wer in dem brutalen Spiel wirklich überlebt.