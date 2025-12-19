EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Berlin, 19. Dezember 2025 - Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) hat bei der Analyse vorläufiger, noch ungeprüfter Konzerngeschäftszahlen und entsprechender aktueller Hochrechnungen festgestellt, dass das operative Ergebnis (EBITDA) für den Zeitraum Januar bis November 2025 bei rund EUR 5,5 Mio. liegt. Die aktuelle Markterwartung (Konsensus der beiden die Gesellschaft abdeckenden Analystenhäuser) für das Gesamtjahr 2025 liegt bei EUR 4,8 Mio. EBITDA.
Nach aktueller Einschätzung geht der Vorstand davon aus, dass das EBITDA für das Gesamtjahr 2025 in einer Bandbreite von EUR 5,5 Mio. - EUR 6,5 Mio. liegen und damit die aktuelle Markterwartung übertreffen wird.
Die endgültigen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Cantourage Group SE wie geplant im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung veröffentlichen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstraße 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cantourage.com
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
|ISIN:
|DE000A3DSV01
|WKN:
|A3DSV0
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2249332
