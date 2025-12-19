Anzeige
Freitag, 19.12.2025
+15% an einem Tag - und dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004
Markus Weingran
19.12.2025 14:57 Uhr
209 Leser
Dt. Börse vs. Börse Warschau: Rohstoffe fürs Depot | Nike enttäuscht, Oracle bei TikTok dabei & DHL

Oracle, Silver Lake und MGX haben mit ByteDance Verträge für ein US-Joint-Venture unterzeichnet. Das neue Unternehmen soll die US-Version von TikTok unabhängig verwalten und Datensicherheit garantieren. Oracle "Kaufen"?Thema das Tages: Erstes Musterdepot - 5 neue Rohstoff-Positionen Das passive Depot für 2026 füllt sich weiter. Heute kommen ein Derivat und 4 Aktien neu dazu. Diesmal wird das Thema Rohstoffe für 2026 abgedeckt. Ich setze darauf, dass Silber auch 2026 weiter nach oben läuft. Aber auch Platin und Palladium haben gute Chancen auf weiter steigende Preise. Deswegen erhalten die beiden Rohstoffe auch ihren Platz im Depot. Adventskalender: Was feines aus dem DAX Hinter dem …

© 2025 Markus Weingran
