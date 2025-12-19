Im Oktober und November hatte sich die Siemens-Energy-Aktie zwei Monate lang seitwärts bewegt. Seitdem gibt der Kurs wieder Gas. Was Anleger jetzt - trotz hoher Bewertung - erwarten können. Die Siemens Energy-Aktie hat nach der Anfang Oktober eingesetzten Seitwärtsbewegung Rückenwind erhalten. Das liegt unter anderem an den guten Zahlen für das abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 (per 30.9.) von Mitte November und davon beeinflussten positiven ...

