Tokio - Snoopy bekommt mit 75 Jahren einen neuen Besitzer: Der japanische Sony-Konzern übernimmt die Mehrheit am Unternehmen hinter den bekannten «Peanuts»-Figuren. Sony hielt bereits rund 39 Prozent an der Peanuts Holding. Jetzt kaufen die Japaner für 630 Millionen kanadische Dollar (390 Millionen Euro) weitere 41 Prozent dazu. Verkäufer ist die kanadische Firma WildBrain, bei der inzwischen unter anderem die Teletubbies zu Hause sind. Das restliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab