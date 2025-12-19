Summary: LION bindet BESS-Lösungen an digitale B2B-Plattform an Kooperation zielt auf Industriekunden und Energieprojekte Speichersegment gewinnt strategisch an Gewicht Vertrieb wird skalierbarer und internationaler LION E-Mobility hat mit der Anbindung seiner stationären Energiespeicherlösungen an die B2B-Plattform CircUnomics einen Schritt vollzogen, der über den reinen Vertriebskanal hinausgeht. Die Kooperation ist darauf ausgelegt, den Zugang zu industriellen Kunden zu vereinfachen und das Speichersegment systematisch auszubauen. Für LION, das in den vergangenen Jahren einen strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
