Summary: LION bindet BESS-Lösungen an digitale B2B-Plattform an Kooperation zielt auf Industriekunden und Energieprojekte Speichersegment gewinnt strategisch an Gewicht Vertrieb wird skalierbarer und internationaler LION E-Mobility hat mit der Anbindung seiner stationären Energiespeicherlösungen an die B2B-Plattform CircUnomics einen Schritt vollzogen, der über den reinen Vertriebskanal hinausgeht. Die Kooperation ist darauf ausgelegt, den Zugang zu industriellen Kunden zu vereinfachen und das Speichersegment systematisch auszubauen. Für LION, das in den vergangenen Jahren einen strategischen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.