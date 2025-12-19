Am Freitag konnten die Aktien von DO & CO mit einem deutlichen Kursanstieg von 2,49 Prozent überzeugen. Damit sicherte sich das Unternehmen einen respektablen zweiten Platz im Austrian Traded Index (ATX).Besonders bemerkenswert fällt die Entwicklung im Wochenverlauf aus: Mit einem Plus von 9,11 Prozent war die DO & CO-Aktie der klare Wochensieger und verwies damit die Vienna Insurance auf den zweiten Rang. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnet ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.