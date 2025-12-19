NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Aktie der KI-Koryphäe habe sich mit einem Kursplus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn zwar gut entwickelt, hinke der Performance des Philadelphia Semiconductor Index (SOX) jedoch hinterher, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das inzwischen knapp unter 25 gesunkene Kurs-Gewinn-Verhältnis sei für eine gewöhnliche Aktie sicher nicht besonders günstig, doch "es handelt sich hier um Nvidia", betonte der Analyst. Dabei hob er hervor, dass es in den vergangenen zehn Jahren nur dreizehn Tage gegeben habe, an denen Nvidia im Vergleich zum SOX günstiger gehandelt wurde als derzeit./ck/rob/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:26 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040





